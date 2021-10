Maite Perroni explicó por qué ya no le interesa tanto ser mamá y tener marido

Con 38 años Maite Perroni Beorlegui, más conocida como Maite Perroni ya es una querida y popular cantante y actriz mexicana. Mientras en estos momentos se encuentra promocionando sus últimos proyectos televisivos, ha salido a hablar y responder de todo.

Si bien la ex RBD siempre se destacó en papeles de buena, en esta oportunidad se demuestra que algo cambió su percepción de lo que es básicamente el matrimonio, el amor y también, los hijos. Sin pelos en la lengua, Maite Perroni explicó los motivos por los que ya no quiere tanto ser mamá y tener marido.

Maite Perroni: Habla del amor, ser mamá y tener marido

Fue precisamente durante una entrevista para el portal El Universal que Maite Perroni dijo: “Una cosa muy interesante de este proyecto es que no da una postura acerca de qué es lo que funciona en una relación, yo misma tras hacer esto he preguntado ¿Qué es el amor? ¿Cómo funciona? y ¿Qué se necesita para tener una relación ‘exitosa’?”.

Como si todo lo que dijo fuese poco, arremetió con más y demostró que su mirada ante el amor, ser mamá y tener marido, ya no es la misma que antes.

Así fue que agregó: “No he llegado a la respuesta de estas preguntas pero está bien que se pongan estos temas sobre la mesa. Creo que el concepto que tenía sobre amor y las relaciones ha cambiado y seguirá cambiando”.

La actriz dejó muy claro su experiencia tras el personaje de Adriana Romero, y demostró que ha aprendido a ser una ama de casa, con una hija adolescente y un matrimonio estable. Sin embargo, una vez que la llevan a El Juego de la Llaves, dejó claro que todo cambia.

Es muy fuerte su reflexión y a su vez muy bien argumentada. Durante la misma entrevista explicó que: “Lo que le pasa a algunos de los personajes no tiene que ver con que hayan jugado en El juego de las llaves, sino no ser honestos y sinceros unos con otros”.

La actriz se refirió todo el tiempo al amor propio, a ser sinceros, a querer ser mamá y tener marido como mandatos que nadie se anima a decir la verdad. Cree que todo es una moraleja, sea la manera en la que se desee vivir una relación.

Está convencida de que debe existir comunicación, acuerdos y vivir con honestidad, cosas que también se deberían hacer en una relación más tradicional.

Eso sí, más allá de que Maite Perroni explicó por qué ya no le interesa tanto ser mamá y tener marido dejó claro y aseguró que no podría hacer intercambio de parejas por su personalidad.

Así fue que lo manifestó sin preámbulos: “Por mi personalidad, no creo que pueda hacer algo como un intercambio de parejas, obvio uno no debe decir ‘nunca haré esto’, pero hasta ahora no es algo que yo considere”.

Finalmente Maite terminó por concluir: “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes si era algo muy importante y hoy es algo que no me quita el sueño. Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada…”

¿Tú crees que habrá influido en Maite Perroni la serie El Juego de las Llaves? ¿La viste?