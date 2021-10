Caso Inés Gómez Mont: un resumen de los hechos y la situación actual

Tras pasar varias semanas desde que se dio a conocer que tanto Inés Gómez Mont como su esposo, Víctor Álvarez Puga tenían una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, finalmente la ex conductora salió a dar su versión de los hechos.

La realidad, es que ambos podrían ser detenidos por fraude. Sin embargo, todavía no se ha resuelto nada. Mientras, este es un resumen de todo lo que sucedió hasta el momento y cómo está la actualmente del caso luego de que durante los últimos días, tanto Inés Gómez Mont como su marido estaban desaparecidos.

Caso Inés Gómez Mont y su palabra de los hechos

Por su parte, Inés Gómez Mont salió a decir -a través de un comunicado- en su cuenta de Instagram: “He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”.

Mont aclara que se interiorizó muy bien en el tema para estar al tanto de las acusaciones que se le hacían en su contra y luego salir a hablar. Presuntamente, dicen que habría recibido dinero de 2 contratos públicos que acumulan entre ambos 3.000 millones de pesos como también que estaría relacionada con el narcotráfico.

Frente a dichas acusaciones dijo: “Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia” y agregó: “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida”.

Situación actual del caso Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont también señaló que durante toda su vida se dedicó a trabajar como conductora de televisión y como mamá. Por ello, es que no tendría razones para ser parte de ningún tipo de crimen organizado.

Así también señaló que ya no quería guardar más silencio sobre el caso aun sabiendo que escribir este comunicado y dar sus declaraciones, su proceso podría complicarse. “Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio”.

Inés remarcó muy bien que sus representantes legales seguirán trabajando en su defensa y de apoco irá compartiendo honestamente los avances del caso. Dio un mensaje para los que la conocen y saben quién es, agradeciendo su apoyo y el cariño.

Para quienes no la conocen y han escuchado varios juicios prematuros en su contra, lo único que les pidió es su voto de confianza. Para finalizar, la ex conductora acusada puntualizó que está diciendo la verdad y que en lo que venga de ahora en adelante, hará todo lo necesario para que se aclare la situación.

Así está la situación del caso de Inés Gómez Mont y su situación actual. Seguramente, habrá que esperar a cómo prosigue la causa.

