Eugenio Derbez y la crianza que quiere inculcar a su hija Aitana

El actor mexicano Eugenio Derbez se encuentra fascinado con su pequeña hija Aitana que, cabe recordar, es fruto de su matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo. A diferencia de cómo crió a sus otros 3 hijos, ahora quiere ser un padre distinto.

Esencialmente, por ser más grande y haber aprendido de todo lo que hizo bien y no tanto, en esta oportunidad habló acerca de la crianza que quiere inculcarle a su hija Aitana y pidió disculpas por no estar tan presente en la de sus otros hijos.

Eugenio Derbez no quiere repetir errores como padre

El actor y productor mexicano aseguró que ahora con su pequeña hija busca disfrutar, pero considera que así como no estuvo presente con sus hijos mayores, al día de hoy quiere hacerlo de otra manera.

Independientemente de que está maravillado con las ocurrencias y la ternura que día a día vive con Aitana, no solo lo llena de cariño, sino que lo motiva a ser mejor cada día. Mientras más se involucra en el terreno de la paternidad, más reconoce las ausencias que tuvo con sus hijos mayores Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Durante una entrevista con el programa mexicano Ventaneando el actor confesó: “Trato de ser un papá mucho más presente; eso es lo que me di cuenta de que me faltó con mis otros hijos”.

Eugenio Derbez ahora es consciente de todo lo que se perdió con sus otros hijos: “Me tocó no estar en los cumpleaños; no estar en las graduaciones; no estar en las fechas importantes, por querer hacer un patrimonio para ellos”.

Al recordar que fue padre de Aislinn cuando tenía tan solo solo 23 años, se sentía un hijo criando a otro hijo. A pesar de ello, hizo lo mejor que pudo. No obstante, ahora que la paternidad con Aitana lo agarra en otro momento de su vida, está convencido que la crianza que le quiere inculcar es otra.

Con mucha más experiencia, el actor recuerda que sus acciones antes se basaban en que su hija se la pasara bien los ratos que estaba con él. "No pensaba en su seguridad, ni en cuidarla; pensaba en ‘qué puedo hacer este fin de semana que sea lo más divertido. Pues vamos a los caballos, a las cuatrimotos”.

Ahora recae en que todo aquello era peligroso y de alguna manera por más divertido y emocionante que podía, los arriesgaba mucho. Aitana ahora le cambió todos esos patrones y siente que tiene una nueva oportunidad.

Eugenio Derbez y la crianza con su hija Aitana

En esta nueva etapa de su vida, la mayor diferencia que siente Eugenio Derbez es que se encuentra al lado de su esposa, Alessandra y la crianza de su pequeña hija Aitana además de llenarlo de alegría le hace transmitirle otros valores.

Además de estar más tiempo presente, quiere dedicarse a inculcarle su experiencia y sobre todo, escuchar sus propias necesidades. "A raíz de que nació Aitana me volví a enamorar de la paternidad", confesó a Univisión.

Así también contó que por más cansado que llega a su casa, se toma su tiempo para preguntarle a la pequeña cómo está, qué tiene que hacer para el colegio y comparte tendidas charlas:

"Estoy enloquecido. Lo único que pienso es que al llegar a casa, tengo que estudiar pero cuando mi hija me dice ‘vamos a jugar’ lo dejo todo y me voy a jugar con ella".

Muy bien por Eugenio Derbez y esta nueva etapa en la paternidad ¿Qué te parece esta faceta un tanto más cercana a su pequeña hija?