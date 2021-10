Cuando Adamari López pospuso su boda con Toni Costa

La presentadora Adamari López y el bailarín Toni Costa anunciaron el pasado mayo su separación, lo que tomó a muchos por sorpresa no solo porque eran una de las parejas más consolidadas del ambiente sino porque tenían planes de realizar una boda. Pero el distanciamiento fue en buenos términos, para poder mantener el bienestar de su hija, Alaïa.

El amor nació en el programa "Mira quien baila", cuando el español Toni Costa fue asignado para bailar con Adamari López y, en 2011, confirmaron su relación. Rápidamente se ganaron el cariño del público y en 2014 anunciaron que esperaban su primera hija, lo cual generó mucha felicidad entre los fanáticos.

La relación fue creciendo a pasos agigantados y también tuvieron que atravesar momentos difíciles como cuando la puertorriqueña cayó gravemente enferma en 2018.

Una vez que se recuperó, Costa le pidió casamiento y, en este sentido, la presentadora recordó: "Después de la situación de enfermedad por la que pasé, entiendo que debemos afianzar más nuestra unión, que papá Dios trae pruebas en la vida que hay que superar y que él estuvo ahí a mi lado, junto a mi familia para salir adelante".

Esto demostró todo el amor del bailarín por su familia y las ganas de ambos de seguir adelante. La boda debía ser en el transcurso del 2020, lo que coincidió con la pandemia de coronavirus, pero se terminó cancelando por motivos que Adamari López contó más tarde en el programa Ventaneando de TV Azteca.

"El lugar que nos gusta estaba para este fin de semana y era como el fin de semana que tenían para darnos, y teníamos que celebrar el cumpleaños de Alaïa, era el cumpleaños número cinco, no podíamos dejarlo fuera", explicó. Ni Costa ni López querían quitarle el día a su hija y decidieron darse tiempo para ver otros lugares.

Y agregó: “Entonces decidimos posponer la boda para poder darle paso al cumpleaños de la niña que era importante también para nosotros. Nosotros vamos a tener ese momento especial y no tenemos prisa para celebrarlo”.

Adamari López y Toni Costa: la relación llegó a su fin

Pese a su compromiso y una boda a la vista, Adamari López y Toni Costa finalmente se separaron el pasado mayo aún sintiendo cosas uno por el otro. Desde que empezó la pandemia, la presentadora tuvo una transformación tanto espiritual como física y decidió ponerle fin a la pareja por varias situaciones que no le gustaron.

"Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado. Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo", afirmó a People en Español.

La conductora no quiso entrar en detalle sobre las cosas que pasaron, pero dejó en claro que la prioridad es el bienestar suyo y de su hija: "Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto".

¿Crees que Adamari Costa y Toni Costa tomaron la decisión correcta al suspender la boda?