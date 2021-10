Embarazada y hermosa: Evaluna Montaner enamoró a todos

Evaluna Montaner y Camilo siguen muy activos en las plataformas virtuales compartiendo toda su alegría tras el anuncio de que se convertirán en padres por primera vez.

“Y ahora todo huele y sabe mejor…VAMOS A SER PAPÁS! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. La Tribu está creciendo!! Camilo, Evaluna e Índigo” indicó la semana pasada en un posteo la hija de Ricardo Montaner para confirmar la feliz noticia.

En las últimas horas, Evaluna Montaner compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En ella se puede ver a la intérprete de “Aunque No Sea Conmigo” disfrutando del sol de frente, luciendo una camisa manga corta acuadrille celeste y blanca con botones y un pantalón de jean. Además, la bella latina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Prepara el cachete pa que te lo bese!!! Buen día familia!” fue el sencillo y alegre texto que eligió Montaner de epígrafe para acompañar su mencionada instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Evaluna Montaner

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Camilo se llenó de likes de manera inmediata en las redes sociales, superando con facilidad la barrera de los 1.1 millones de corazones. Además, el posteo de la artista oriunda de Caracas cosechó miles de comentarios de apoyo y cariño de parte de sus más fieles fans.