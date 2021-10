Al natural: así luce Andrea Meza, Miss Universo, sin maquillaje

Andrea Meza reveló hace unos días que estuvo varada en el aeropuerto de Sudáfrica por las restricciones de la pandemia en los Estados Unidos. La modelo mexicana de 27 años viajo al país africano para participar del jurado de la elección de Miss Sudáfrica. Tras la ceremonia la morocha azteca tuvo inconvenientes para retornar a los Estados Unidos, más específicamente la ciudad de Nueva York.

“Se supone que debería estar en el avión… Estamos en Johannesburgo, en el aeropuerto, no me permitieron subir al avión debido a mi pasaporte mexicano y no puedo entrar al país sin excepción” indicó Meza en sus historias de Instagram.

Hace unas horas, la cuenta oficial de Instagram de Miss Universo que sorprendió a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza y elegancia posando al natural. Allí, la mexicana lució primero un outfit de color negro y un espectacular vestido azul. En este primer look la azteca se dejo ver con su rostro sin una gota de maquillaje.

“Trabajando” fue el simple y corto texto que eligió la cuenta de Miss Universo de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Andrea Meza se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 18 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su delicada figura física y su outfit elegido.