Esto es lo que Jennifer López jamás le pudo perdonar a Marc Anthony

Pasaron los años y aún hoy, teniendo una excelente relación de amistad, siguen resonando los motivos de por qué se separaron Jennifer López y Marc Anthony. Vale recordar, ambos fueron una pareja que trajo al mundo como consecuencia de su amor a 2 seres maravillosos, los mellizos Max y Emme Maribel Muñiz, de 13 años.

La separación de los cantantes Jennifer López y Marc Anthony fue explosiva en el mundo del espectáculo. No obstante, tras haber pasado 7 años de matrimonio, la decisión no fue de un día para otro. De hecho, cabe recordar que para los allegados a la pareja, no fue para nada una sorpresa.

Jennifer López a Marc Anthony ¿Qué no le pudo perdonar?

Cuando aún muchos se preguntan qué pasó o qué fue lo que Jennifer López jamás le pudo perdonar a Marc Anthony, según fuentes cercanas a la ex pareja, López se encontraba "harta" de los celos y la actitud manipuladora que tenía Marc.

En su oportunidad, fue el propio estilista de la cantante, Phillip Bloch que una entrevista para el "Mail on Sunday" dio unas declaraciones: ."Esto no es una sorpresa. Marc es muy controlador. Al principio a ella le gustaba porque le hacía frente, y en los primeros días él estaba muy enamorado de ella".

Más allá de que en ese momento fue una noticia bomba para el mundo del espectáculo, de acuerdo con fuentes allegadas a la ex pareja, JLo se encontraba ansiosa y muy preparada por anunciar el fin de su matrimonio.

La Diva del Bronx se había encargado de planear todo muy cuidadosamente desde unos meses antes de que se hiciera pública la noticia. Cabe recordar que en esos momentos se los había visto juntos en varios eventos públicos como la gala "Samsung Hope for Children", sin embargo, la tensión que ya había en la pareja era imposible de prescindir a simple vista.

Otros rumores: Lo que Jennifer López jamás pudo soportar de Marc Anthony

Independientemente que no se desconocían los celos que tenía Marc sobre JLo, otro de los rumores que no paraba de circular en la pareja fueron las discusiones que tuvieron luego de que la madre de la cantante, Guadalupe, se mudara con ellos a su mansión en Long Island, Nueva York.

Como si fuese poco, otros motivos más por los que Jennifer López jamás pudo perdonar a Marc Anthony, fueron sus deudas. Precisamente Ed Meyer, el cineasta, socio de Ojani Noa y primer esposo de la cantante, lo contó a Mail on Sundayen una de sus declaraciones:

"También se pelearon cuando ella se enteró de que Marc debía millones de dólares en impuestos pendientes sobre la propiedad de Long Island".

No todo se quedó allí. Otro rumor del momento señaló que al salsero Anthony no le había agradado para nada el videoclip de una canción de su esposa con William Levy, "I'm Into You" donde se veía que el cantante la abrazaba y la besaba.

Esto fue todo lo que Jennifer López jamás le pudo perdonar a Marc Anthony y harta, finalmente decidió separarse. No obstante, al día de hoy se llevan increíblemente bien y así lo demostró JLo publicando una foto de Marc Anthony.

¿Te imaginabas que así era su relación?