El particular antojo de Evaluna Montaner que Camilo debió consentir

Evaluna Montaner y Camilo sorprendieron al mundo hace tan solo 5 días al confirmar la feliz noticia de que se convertirán en padres por primera vez. La joven y querida pareja de artistas decidió comunicarlo a través de su más reciente canción titulada “Índigo”. Este mencionado hit musical ya cuenta con más de 33 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Desde ese momento Camilo y Evaluna han revelado varios detalles del embarazo en diversas entrevistas y en sus cuentas oficiales. Incluso la pequeña integrante del clan Montaner compartió un álbum de fotos donde mostró cuales fueron los primeros antojos, productos del embarazo. Nos referimos a un frasco de pepinillos y cebollitas de vinagre.

“(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo” indicó en una reciente entrevista al sitio Infobae.

Por otra parte, Camilo habló de la elección de Índigo como nombre de su primogénito. “¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero y para nada la más importante pero importante para mí, me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuelve loco la sonoridad. Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña; sea niño o niña será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las pinturas de índigo y cómo lo trabajan” señaló el intérprete de “Tu Tu”.

Fuente: Instagram Evaluna Montaner

“Me enamoré, me encanta el color porque es precioso y la connotación mística y espiritual, todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería para mi primer bebé, hijo, hija o hije lo que sea, me encanta que se llame así” cerró el yerno de Ricardo Montaner con su explicación.