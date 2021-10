Este es el verdadero nombre de Erika Buenfil y te contamos por qué se lo cambió

La actriz mexicana Erika Buenfil, actualmente tiene 57 años y es, sin dudas, sumamente popular en TikTok donde ya suma casi 13 millones de seguidores de diferentes generaciones.

Es inevitable dejar pasar el impacto que tiene actualmente a nivel mediático y eso en gran medida se lo debe a las redes sociales, principalmente a TikTok. Sin embargo, la gran mayoría de sus fans aún, no sabe que su nombre real no es Erika.

A continuación te contaremos cuál es el verdadero nombre de Erika Buenfil. La actriz se lo cambió desde su juventud básicamente, para poder vender su imagen como una mujer adulta.

El verdadero nombre de Erika Buenfil ¿por qué se lo cambió?

El verdadero nombre de Erika es Teresa de Jesús Buenfil López. Vale recordar que en los inicios de su carrera en Televisa Monterrey tenía tan solo 8 años. En esos momentos, la actual "Reina de TikTok" participó como edecán infantil junto al tío Gamboin.

Muy pocos lo saben, pero solo era conocida como Teresita y así fue durante toda su niñez como también en los inicios de su juventud. Todo fue hasta que decidió mudarse a México.

"FUENTE: El Siglo de Durango"

"Llegué a México y ya sabrás... Aquí en Monterrey 'Teresita' por cuatro años de haber trabajado. Yo pensé que al llegar a México me iba a conocer todo el mundo, pero desgraciadamente nadie me conocía. Mi imagen de Teresita ya era de niña, entonces que me dijeran 'Teresita' o 'Tere', inconscientemente yo ya funcionaba como 'Teresita'", contó la actriz.

El hecho de un nuevo nombre tenía un por qué. Se lo cambió para dejar de ser la niña y pasar a ser una mujer. Pero para ello, primero tuvo la necesidad de decidir con mucha prudencia cuál sería entre diferentes nombres maduros. Cabe recordar que le propusieron 3 a lo que ella tuvo que finalmente decidir con cuál quedarse.

"Se pensó en tres nombres: Erika, Paola y Michelle. Por una semana me estuvieron diciendo Paola, pero a mí no me gustaba, hasta que me llamó por teléfono mi papá y me dijo: 'Ponte Erika'; y desde ahí" reveló Erika.

¿Ya conocías el verdadero nombre de Erika Buenfil y los motivos por los que se lo cambió?

¿Qué te parece la historia detrás de la reina de TikTok? Cuéntanos.