Andrea Meza, Miss Universo, muestra cómo debe llevarse puesto un vestido floral esta temporada

Andrea Meza se encuentra actualmente en Sudáfrica donde será una de las integrantes del jurado del concurso de Miss Sudáfrica. Dicho evento se llevará a cabo este sábado 16 de octubre en el Grand Arena, Grand West en Ciudad del Cabo.

Hace unas semanas, la actual Miss Universo mostró todo su apoyo a la organización Smile Train, la organización humanitaria más grande del mundo que atiende a pacientes con labio y/o paladar hendido (LPH). “Esto hace que el mensaje llegue a más personas, y esa es mi motivación para apoyar a esta causa, además que tengo un primito que nació con este padecimiento y me he dado cuenta que el tratamiento comienza desde pequeños y desafortunadamente no todas las personas están educadas al respecto, por eso es importante promover este tema” indicó la morocha.

En las últimas horas, Andrea Meza compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza y elegancia posando desde la ciudad de Cape Tow, Sudáfrica. Allí, la mexicana lució un vestido con azul con estampado floral y abertura en una de sus piernas. Este look de la azteca fue complementado con su cabello suelto, un reloj, aretes y un delicado make up.



“Anoche disfrutando de la cena con estas encantadoras damas” fue el sencillo y corto texto que eligió Meza de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la actual Miss Universo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 90 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles followers, hacia su delicada figura física y su look escogido.

