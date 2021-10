Ninel Conde va por todo contra Larry Ramos y estos son los motivos

La cantante y actriz Ninel Conde ya se pronunció por la situación que estaría viviendo su pareja actual Larry Ramos. A través de un comunicado, sus representantes legales compartieron cómo es la situación legal que vive actualmente el colombiano, que vale recordar, aún está siendo buscado por el FBI tras no responder a la demanda que se le hizo por fraude.

En uno de sus últimos comunicados, la actriz y cantante Ninel Conde dijo: “Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”.

De esta manera, se explica que cuando Conde se encuentre lista cooperará con las autoridades. Mientras, vale destacar que según sus allegados, la actriz va por todo contra Larry Ramos y te mostramos todos los detalles a continuación.

Vale recordar que Ninel Conde, a pesar de todas las informaciones legales que iban surgiendo sobre su pareja Larry Ramos, decidía continuar su relación. En varias ocasiones, la actriz mencionaba que su relación se basaba solo en lo sentimental mientras que sus negocios estaban separados.

Durante mucho tiempo el amor de la cantante no cedió ante los problemas legales. Sin embargo, en las últimas horas las noticias cambiaron su rumbo.

Ninel Conde ¿va por todo contra Larry Ramos?

Tras darse a conocer -en las últimas noticias- sobre la fuga de Larry Ramos, Ninel Conde se vio directamente involucrada. Sin embargo, más allá de los múltiples escándalos que ha provocado el esposo de la actriz, con quien contrajo casamiento en octubre de 2020 y que es acusado en Estados Unidos por fraude y enriquecimiento ilícito, hasta ahora no se asegura nada de lo que pueda suceder.

De hecho, tras varios rumores de que Ninel también estaba siendo investigada por la justica americana, tuvieron que salir sus representantes a desmentir en un comunicado emitido para los medios.

Eso sí, hasta ahora Ninel Conde venía callando públicamente sobre el problema legal en el que se encuentra su pareja. Sin embargo, cuando ahora se preguntan por qué va por todo contra Larry Ramos, los motivos claramente es que la actriz está muy cansada.

Mientras tanto se dio a conocer en el comunicado para la prensa que: “Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”.

La noticia quedó clara y acentuada en el comunicado. ¿Crees que Ninel Conde irá por todo contra su pareja Larry Ramos o tendrá compasión?