La reina nacional de la Vendimia 2019 pide que se suspenda la fiesta

La semana pasada se aprobó en la Legislatura una serie de modificaciones para la Ley 7722 que regula la actividad minera. María Laura Micames, reina nacional de la Vendimia 2019, de San Carlos, se expresó en contra de los cambios en la normativa.

En MDZ Radio, en el programa "Vos Sabrás" afirmó que la Fiesta de la Vendimia 2020 no debería realizarse. "Sin agua no hay vendimia, no hay productores que puedan trabajar. Con la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) hemos pedido que se envíe una carta al gobernador para suspender todas las actividades vendimiales", comentó.

Por su parte, Sofía Haudet, ex reina nacional de la Vendimia en 2014 e integrante de Corenave, contó sobre el comunicado en repudio a los cambios de la Ley 7722.