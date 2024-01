Carlos Baute impactó con imágenes del hijo que tuvo a los 15 años

Carlos Baute ha generado controversia a lo largo de su carrera por diversos motivos. Sin embargo, uno de los más destacados fue el reconocimiento público de su hijo José Daniel, fruto de una relación que tuvo a la temprana edad de 15 años. En 2011, el cantante y compositor venezolano radicado en España, decidió hacer pública esta noticia.

A través de su cuenta personal de Instagram, Carlos Baute comparte diversos aspectos de su vida profesional y privada. Recientemente, sorprendió a propios y extraños al publicar unas imágenes junto a su primogénito José Daniel. Lo que más llamó la atención fue el enorme parecido físico entre padre e hijo.

Carlos Baute tuvo un hijo a sus 15 años.

En el video compartido por Carlos Baute se puede apreciar a ambos sonrientes y abrazados. El parecido entre ellos es innegable: tienen los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa encantadora y hasta los mismos gestos faciales. Es evidente que comparten un vínculo especial y una conexión única.

El cantante acompañó el video con un emotivo mensaje en el que expresaba su amor incondicional por José Daniel y lo orgulloso que se siente de ser su padre. Además, mencionó lo mucho que ha disfrutado compartir momentos especiales con él a lo largo del tiempo.

“Hijo … Tienes un padre de casi 50 años pero que está en forma. Qué sensación tan buena hacer una carrera y más con tu hijo, pero José Daniel, pensaba que me iba a ganar sobrado jajajaja !!!. No dejen de hacer cosas maravillosas todos los días, que los hagan felices. Ustedes seguro pensaban que me iba a ganar, no?”, escribió.