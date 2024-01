El embarazoso momento que vivió Giselle Blondet en plena transmisión en vivo

Terminadas las fiestas, Giselle Blondet decidió comenzar con sus rutinas de ejercicios para eliminar los kilitos de más que ganó con las comidas ingeridas durante estas últimas semanas. Por ello, salió a dar una caminata saludable y aprovechó para realizar un vivo a través de sus redes sociales, donde protagonizó un embarazoso momento.

Giselle Blondet interactuó con sus seguidores hablando de todo un poco. Durante su transmisión en vivo desde su página de Facebook, la presentadora del programa “La mesa caliente” de Telemundo, saludó a sus fans y comenzó a hablar sobre el día de Reyes Magos y su cumpleaños, cuando ocurrió algo gracioso. "Hoy estamos a 5, mañana es 6, Día de Reyes, lunes 7. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Qué día es hoy, por favor?", preguntó confundida los fans que estaban prendidos a su directo.

Giselle Blondet tuvo un lapsus en plena transmisión de un directo en sus redes sociales. Foto: Instagram/ Giselle Blondet

"¡Hoy es el Día de Reyes! Nooo. ¿Hoy estamos a 6? Perdón, pero tuve que mirar el calendario. ¡Dios mío Santo! No lo puedo creer. ¿Ustedes ven esto? Yo estaba preparada para mañana", confesó la conductora.

"Esas son las cosas que tenemos que cuidar cuando nos mudamos fuera de nuestra tierra. En Puerto Rico sé que hoy es un día maravilloso, en familia de celebración. Y yo, creía que los Reyes eran mañana porque pensaba que estábamos a 5 de enero. Y aquí está el resultado, que uno de los días más lindos del año, más especiales, y miren cómo yo no sabía si estábamos a 5 ó a 6. Qué vergüenza. Y encima en vivo. Ay Dios mío, yo todavía no puedo creer lo que me acaba de pasar, pero así es", dijo Giselle tomando la situación con humor.

Giselle Blondet tomó con humor el momento que vivió interactuando con sus seguidores. Foto: Instagram/ Giselle Blondet

La puertorriqueña les dijo a sus seguidores que, a pesar de que esta fecha especial no esté tan arraigada en Estados Unidos, iba a celebrar el día de Reyes como se debía. "Me voy a convertir en luz bella esta noche, ¡y salgo para allá! Que los Reyes Magos les traigan muchas bendiciones", finalizó Giselle Blondet.