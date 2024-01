La triste despedida de Roberto Palazuelos a su padre

El pasado jueves 4 de enero de 2024, falleció a los 83 años de edad Roberto Palazuelos Rosensweit, el padre del actor Roberto Palazuelos, quien lo despidió con mucha tristeza a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Gracias papá por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito, vivirás en mi corazón siempre. Te amo", escribió el actor en su cuenta de X, antiguo Twitter, acompañado de una foto del féretro de su progenitor. "Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Esta es una de las frases de mi padre, que hoy está en el Cielo", añadió.

Roberto Palazuelos en el velatorio de su padre. Foto: Instagram/ Roberto Palazuelos

En una entrevista brindada la semana pasada por Roberto Palazuelos al programa “Al rojo vivo” de Telemundo, el actor había hablado sobre el delicado estado de salud de su padre. "Mi papá está ya muy malo y está muy mal. Entonces, pues, es duro para mí", dijo en ese momento.

Desde hacía tres años, el fallecido Roberto Palazuelos Rosensweit padecía de cáncer de huesos, de acuerdo a lo que reveló el actor. Y si bien en un principio eran optimistas por los resultados del tratamiento al que estaba sometido, en el último tiempo su salud se deterioró. Roberto Palazuelos aspira a un puesto en el Senado mexicano, y declaró que dedicará su campaña a su padre.

Roberto Palazuelos reconoció que la relación con su padre era muy tensa. Foto: Internet

En una entrevista brindada hace unos años al periodista Yordi Rosado, Roberto reveló que la relación con su padre no fue fácil. Además, contó que su madre, una modelo francoestadounidense, lo llevó a escondidas a Nueva York cuando el tenía solo dos años de edad.

Luego de rastrearlo y encontrarlo en la ciudad de los rascacielos, el abuelo y el padre del actor lo llevaron de nuevo a México, rompiendo de esta manera toda relación con su mama biológica a quien no volvió a ver nunca más, considerando como madre a su tía, ya que ella lo crió.

Roberto Palazuelos confesó que la relación con su padre fue muy tensa, debido a que el fallecido abogado era muy estricto al punto que se negaba a darle dinero para salir. Sin embargo, el actor reconoció que ese tipo de crianza le sirvió para afrontar la vida. "Hasta cierto punto, creo que la forma en que mi padre fue conmigo me sirvió, pero también me lastimó profundamente, me dejó marcado de por vida", concluyó en aquella entrevista con Yordi Rosado.