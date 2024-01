Carmen Villalobos sacude las redes luciendo un diminuto bikini a orillas del mar

Carmen Villalobos la está pasando de maravilla. Una vez más la presentadora y actriz colombiana levantó suspiros desde su cuenta de Instagram con unas fotografías en las que luce un espectacular microbikini lila a orillas del mar. La imagen generó miles de comentarios y likes por parte de sus seguidores, quienes no han dudado en elogiar su belleza y figura.

Pero esta publicación no solo ha llamado la atención por las impactantes imágenes de Carmen Villalobos, sino también por el mensaje que acompaña la fotografía. En él, la modelo confiesa que se ha tomado unos meses sabáticos para dedicarse a sí misma y priorizar otros intereses. Esta decisión no fue fácil para ella, ya que tuvo que rechazar algunos proyectos profesionales. Sin embargo, considera que fue la mejor opción para recargar energías y disfrutar de nuevas experiencias.

Carmen Villalobos se dio unos meses sabáticos.

"Desde que empecé mi carrera nunca me había tomado unos meses sabáticos. Así lo hice y confieso que no fue fácil tomar la decisión, porque incluso tuve que decirle que no a algunos proyectos. Pero definitivamente sacar tiempo para mí y priorizar otros intereses fue la mejor opción", escribió Carmen Villalobos en su cuenta de Instagram.

Carmen Villalobos mostró su increíble figura.

Estos meses de descanso le han permitido a la actriz colombiana realizar actividades que tenía pendientes desde hace tiempo. Ha tenido la oportunidad de conectarse con personas especiales como su familia y su novio, visitar lugares increíbles, probar comidas deliciosas y experimentar emociones maravillosas. Carmen Villalobos agradece a Dios por esta pausa en su vida y por todas las experiencias vividas durante este tiempo.

Además de compartir momentos especiales durante sus vacaciones, Carmen Villalobos también ha aprovechado para cuidar su cuerpo y mantenerse en forma. La imagen en la que luce el microbikini lila es prueba de ello, ya que muestra una figura espectacular fruto del esfuerzo y dedicación en el gimnasio.