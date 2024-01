Sergio Ramos revela una faceta desconocida y se lleva todas las miradas

Todo lo que se propone Sergio Ramos lo logra. Si quiere pintar, aprende y le pone corazón y ahora si quiere ser un cantaor, graba una canción y un videoclip junto al grupo Los Yakis titulada “No me contradigas” y demuestra que sí puede. Además el futbolista nunca ha ocultado su pasión por la música, en especial por el flamenco.

Sergio Ramos no solo figura como cantante en los créditos, sino como compositor. De hecho, el tema alcanzó el primer puesto en la lista de tendencias de música en YouTube y el videoclip de la canción también ha sido muy visto en España. En las imágenes aparecen familiares como su hermana Miriam, así como los hijos del campeón del mundo que juegan con otros chicos en un patio en Andalucía.

En su cuenta de Instagram, hace unos días Sergio Ramos posteó un adelanto del tema y señaló que se trataba de un regalo para celebrar la Navidad y “despedir el 2023 con alegría y ritmo y un mensaje conciliador de unión: la familia es lo primero. Estamos agradecidos por esa colaboración que no queremos que pararéis de escuchar y de bailar”, señalaron.

Mira el video

Por supuesto, que esta no es la primera vez que Sergio Ramos se para delante de un micrófono. Hace varios años el futbolista también quiso mostrar su pasión por la música y grabó parte del tema de la selección española para la Eurocopa 2016, “La roja baila”, cantando junto a la gran artista Niña Pastori.

Mira el video

En una reciente entrevista, Los Yakis hablaron un poco del tema y de cómo conocieron a Sergio Ramos. “Yo he flipado con Sergio, porque canta bien. Se puso a cantar y me quedé mirando a mi hermano sorprendido. A su voz no le hace falta autotune”. También esperan que haya otros proyectos junto al futbolista, pues la segunda parte de la canción la compuso él y la gente flipa al verlo en los videoclips cantando.