Murió Lynne Marta, la actriz de la icónica película “Footloose”

El pasado jueves 17 de enero, a través del medio estadounidense “The Hollywood Reporter”, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la famosa actriz Lynne Marta, conocida por su papel de “Lulu Warnicker” en la icónica película “Footloose”. Sin embargo, la intérprete de 78 años ya había fallecido el 11 de enero en su casa de Los Ángeles California, según informó Chris Saint-Hilaire, amigo cercano de la celebridad.

Lynne Marta, sostuvo una dura batalla contra el cáncer. La actriz murió luego de que su expareja sentimental y compañero de la emblemática serie “Starsky and Hutch”, David Soul, haya fallecido también el pasado 4 de enero de 2024, a los 80 años de edad.

Lynne Marta falleció días después que muriera su pareja David Soul, a sus 80 años de edad. Foto: Internet

La actriz, quien nació el 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey, comenzó su carrera en el programa de televisión “The Lloyd Thaxton Show”, donde su desempeño llamó la atención de los productores y la audiencia, lo que la llevó a ser contratada en 1966 para otras producciones como “Gidget” y “The Monkees”.

El debut de Lynne Marta en cine se dio en 1971 con la película “Red Sky at Morning”, donde interpretó a “Venery Ann Cloyd”. A partir de ese momento tuvo participación en numerosos y exitosos films de aquellos años como “Joe Kidd”, “43: The Richard Petty Story”, “Genesis II”, “Adams of Eagle Lake”. Su último trabajo cinematográfico fue en la producción “Time of Fear as Mrs. Le Doux” que realizó en 2002.

Lynne Marta protagonizó la icónica película "Footloose" junto a Kevin Bacon. Foto: Internet

Asimismo, Lynne Marta cuenta con una gran trayectoria en series televisivas donde formó parte de populares tiras como “The F.B.I.”, “Cannon””, Medical Center”, “The Streets of San Francisco”, “Barbany Jones”, “Trapper”, “Caroline in the City”, “Law & Order” y “Charlie's Angels”, entre otras.. Además, formó parte del elenco de las super operas “Passions”, “The Young and the Restless” y “Days of our lives”.

De 1968 a 1975 estuvo casada con Brick Huston, para luego pasar el resto de su vida con David Soul.