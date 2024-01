Rosalía festeja un nuevo logro y se lleva todas las miradas

Rosalía ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las artistas más influyentes del momento. Con cada publicación en su Instagram, logra captar la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Esta vez, decidió compartir una foto poco común: su nuevo carnet de conducir.

En la imagen, Rosalía sostiene su carnet recién obtenido en Florida. Acompañando la foto, escribió: "He aprobado, me han dado el carnet". Esta revelación sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que no es habitual ver a celebridades mostrando documentos personales y mucho menos en las redes sociales.

Rosalía comparte de todo con sus seguidores.

Sin embargo, esta acción demuestra una vez más la autenticidad y cercanía que caracteriza a Rosalía. A pesar de su éxito mundial y reconocimiento en la industria musical, sigue siendo una persona común y corriente que celebra los logros cotidianos como obtener el carnet de conducir.

Rosalía siente mucha emoción con este paso.

Pero eso no fue todo lo que llamó la atención en esta serie de publicaciones. Entre las fotos compartidas por Rosalía, se encontraba una imagen de un plato de pupusas, una comida típica salvadoreña. Muchos seguidores notaron esto y celebraron que la cantante consuma este plato tradicional.

Rosalía muestra su cotidianidad.

La inclusión de esta foto muestra el interés y respeto que Rosalía tiene por diferentes culturas alrededor del mundo. A través de sus redes sociales, ha demostrado en varias ocasiones su amor por diferentes tradiciones culinarias y musicales.