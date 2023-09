De espaldas, Anitta muestra su cuerpo al natural y paraliza las redes

Anitta es como un ave fénix. Después de haber confesado que el año pasado estuvo muy enferma, hoy regresa con nueva imagen y un trabajo discográfico “Funk Generation: A Favela Love Story”, con el que da a conocer el sonido vibrante de los inicios de su carrera musical.

Anitta señaló que la vida le ha vuelto a sonreír y no piensa desaprovechar ni un minuto. Resulta que después de 5 meses, los médicos le diagnosticaron un indicador de cáncer muy alto y tuvo que acudir a terapia, ayuda espiritual, medicina natural, y se dijo: “Voy a hacer este álbum, ahora todo lo que quiero en mi vida voy a lograrlo, es ahora o nunca, porque si no morí, es porque voy a vivir todavía mejor”, dijo.

Anitta enloqueció a sus seguidores.

Esta promesa que se hizo a sí misma ya la empezó a cumplir. Tras una gira por Europa, Anitta regresa con un nuevo álbum y una nueva imagen. En su cuenta de Instagram, la cantante brasileña posó de espaldas sin ningún complejo y se robó todas las miradas al lucir su escultural figura.

Anitta convenció a sus casi 65 millones de seguidores con un cachetero que deja poco a la imaginación. Ella además derrocha sensualidad y presume de sus encantos. Esta vez, simplemente, acompañó las imágenes con un emoji de ojos y los comentarios no se hicieron esperar.

Anitta muestra su retaguardia sin complejos.

“Te amo tanto amor, qué bella, que mujer tan linda, has debido no ponerte nada, total eres perfecta, seguro pagó un dinero por ese pedacito de tela, igual te amo y dejara que gastaras hasta lo que no tengo, la más bella y perfecta de todas”. Y es que su retaguardia quedó a la vista y es puro lomito al natural.