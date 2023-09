Úrsula Corberó mostró la realidad oculta del detrás de escena

La talentosa y reconocida actriz Úrsula Corberó ha conquistado a un público masivo en todo el mundo con sus grandiosas interpretaciones actorales. Su gran carrera actoralla ha posicionado como una de las figuras más destacadas en la industria del entretenimiento, y su influencia sigue creciendo cada vez más.

Hace apenas unas horas, Úrsula compartió un carrete de fotos del detrás de escena con sus seguidores en Instagram. La actriz reveló detalles de la exitosa serie Cuerpo en Llamas, que se estrenó recientemente en Netflix. Cuerpo en llamas, la serie, ha tenido gran repercusión y ha cautivado a audiencias de todas partes con su intrigante trama y las actuaciones magistrales de Corberó.

Úrsula comparte con sus seguidores divertidos momentos vividos durante el rodaje de Cuerpo en llamas

Foto: Instagram/ Úrsula Corberó



A través de su Instagram, Úrsula permitió a sus seguidores ver distintos momentos vividos durante la grabación de la atrapante serie. La actriz compartió los resultados obtenidos, destacando que no todo es lo que parece en el mundo de la actuación. Esta muestra tras bambalinas revela la gran diferencia que existe entre la ficción y la realidad en el cine y la televisión.

La publicación de Úrsula Corberó no pasó desapercibida, ya que los seguidores y admiradores de la actriz demostraron una vez más su cariño y admiración. Corberó es no solo reconocida por su talento actoral, sino también querida en todo el mundo por su autenticidad y su capacidad de conectar con su audiencia.



Con su innegable talento, Úrsula Corberó ha logrado trascender fronteras y conquistar a una audiencia diversa y global. Su revelación sobre el proceso de creación de Cuerpo en Llamas es un testimonio de su compromiso con su arte y su deseo de compartir la magia del cine y la televisión con sus seguidores, creando un vínculo especial con quienes la admiran.