Dua Lipa estremece las redes y recomienda una novela colombiana

Una de las cosas que más disfruta Dua Lipa, además de la música, es la lectura. Cada mes ella hace una recomendación de un libro y conversa con los fanáticos sobre la historia y el autor. Esta vez la cantante sorprendió a todos con una elección sin igual y con aroma colombiano.

En su cuenta de Instagram, Dua Lipa reseña que quedó encantada con la lectura del libro “Cien años de soledad”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó como el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”.

Dua Lipa explica que se perdió por momentos en la lectura con tantos Aurelianos y José Arcadios, personajes de la novela, pero que “sucumbió ante el dominio de la narración” del colombiano Gabo, pues es parte de la alegría de este cuento épico.

Más adelante, Dua Lipa señala que en el camino se “encontró reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y por supuesto los muchos significados de la soledad. Es irresistible”, dice en su humilde apreciación.

Los fanáticos de Dua Lipa reaccionaron a la publicación y muchos, que no conocían al autor colombiano, le prometieron que comprarían el libro “Cien años de soledad”, mientras otros pidieron que le dieran la nacionalidad colombiana de una buena vez por todas.