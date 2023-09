En un video, la reconocida conductora Adianez Hernández reaparece y admite que le fue infiel a su esposo

Adianez Hernández reapareció en un video que grabó, compartió y luego borró en su cuenta de Instagram admitiendo que le fue infiel a su esposo, el actor y presentador Rodrigo Cachero. La reconocida conductora tuvo un romance con Augusto Bravo, quien es pareja de la actriz Larisa Mendizabal, que a su vez es la expareja de Cachero.

Hernández quiso dar su versión luego de recibir críticas en las redes sociales. "Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", expresó en el video.

Adianez Hernández pidió disculpas por haber sido infiel a su esposo Rodrigo Cachero.

Asimismo, Adianez dijo que lamentaba haber sido infiel pero que ya no estaba enamorada de su esposo Rodrigo Cachero. "No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta", dijo la presentadora.

Por otra parte, Hernández dijo que le era difícil romper una familia por eso no terminó su relación con Cachero antes. "Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer. Solo imaginarme romper a mi familia me destrozaba. Sé que no lo hice bien, lo reconozco. Ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, a Rodrigo", añadió.

Además, Adianez Hernández confesó que se enamoró de Augusto Bravo. "No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré. Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado", dijo.

Rodrigo Cachero reconoció que el proceso de divorcio ha sido sorpresivo y doloroso.

Para finalizar, la presentadora le pidió que reconozca sus fallos a su esposo Rodrigo Cachero, quien en su cuenta de Instagram escribió: "Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso", admitió.

"Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", afirmó Rodrigo.

Mira el video

"Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación. He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar. Yo estoy en paz", concluyó Cachero.