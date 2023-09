A sus 77 años, Cher anuncia su nuevo proyecto y muestra su figura perfecta

Después de 60 años de carrera musical, la cantante Cher anuncia su primer trabajo discográfico navideño titulado Christmas. Esta producción saldrá a la venta el próximo 20 de octubre y ella misma, desde su cuenta de Instagram, reveló cómo son las portadas del álbum.

En una de ellas aparece Cher como nunca antes la habías visto. En la primera imagen le pregunta a sus seguidores si van a pasar la Navidad con ella y en la segunda imagen aparece con el cabello rubio y un elegante traje plateado. "¿Ya es navidad?", se pregunta, y luego escribe: "Pero no tengo nada que ponerme".

Cher presentará un disco navideño.



Como siempre está presente el glamour que derrocha Cher bañada en lentejuelas, brillos y colores metalizados, que definen su imponente presencia. Fue el pasado mes de mayo que Cher cumplió 77 años y cada vez aparenta ser más joven, pues también luce una esbelta figura que mantiene desde sus veinte.

Una vez, en una entrevista, Cher comentó que seguirá usando vaqueros y su pelo largo después de cumplir 80. Detalló en aquel momento que ella no busca sentirse ni lucir más joven, sino que los genes de su familia son bastante sorprendentes. "Soy quien soy. Simplemente estoy viviendo. No fumo, no bebo y no tomo drogas", dijo.

Cher en un increíble cambio de look.

Y es que la familia de Cher posee en su ADN, por parte de su madre, una mezcla de sangre irlandesa, inglesa, alemana y cheroki, y por su padre su ascendencia es armenia. De hecho, su madre también con el paso del tiempo mantuvo una figura perfecta. Y aunque una vez Cher confesó pasar por el quirófano, hoy sigue siendo ejemplo de vitalidad y belleza.