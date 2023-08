No podrás creer como lucía Antonio Banderas a los 19 años

El actor español Antonio Banderas es sin lugar a dudas una de las celebridades más importantes de Hollywood. Con un talento inigualable, y a base de muchos sacrificios, no solo logró posicionarse en el mundo cinematográfico como uno de los mejores, sino que también abrió puertas a otras figuras hispanas que con el tiempo lograron ser reconocidas a nivel internacional.

Su vida cambió completamente al decidirse a ir a probar suerte en la meca del cine. Ahí no solo se encontró con el éxito profesional, sino que también en el plano personal logró realizarse al conocer y enamorarse de la actriz Melanie Griffith, a quien tuvo de compañera de trabajo en la película “Two Much”. Lo cierto es que se enamoraron, se casaron y juntos tuvieron a su hija Stella, quien hoy es una exitosa joven de 26 años.

Así lucía Antonio Bandera en 1980 con 19 años de edad.

Así lucía Antonio Banderas a los 19 años

Recientemente, Antonio Banderas sorprendió a los más de 3,5 millones de seguidores que tiene en Instagram al publicar una fotografía suya que dio mucho que hablar y que generó casi dos mil comentarios. Y es que sus fanáticos no podían creer como lucía el actor en esa imagen.

Antonio Banderas logró triunfar en Hollywood a base de talento y sacrificio.

Cabe destacar que la primera oportunidad en la industria del cine le llegó en 1992, con la película “Los reyes del mambo tocan canciones de amor", un film al que llegó sin saber hablar el idioma inglés y para poder dar lo mejor de sí mismo tuvo que aprenderse sus líneas de manera fonética.

Sin embargo, su carrera como actor comenzó en 1980, con tan solo 19 años y fue eso lo que quiso recordar Antonio Banderas con su posteo en Instagram. “Tal día como hoy, en 1980, tomaba un tren en Málaga con destino a #Madrid para cumplir el sueño de ser actor”, escribió la celebridad para acompañar una fotografía donde se lo ve muy joven, con ganas de triunfar y cumplir su sueño.