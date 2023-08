El emotivo regalo que recibió Maluma de Messi en Miami

Fue un encuentro muy especial para Maluma. Y es que el artista colombiano está en vísperas de sacar su nuevo álbum “Don Juan” y quería contar con la aprobación de uno de sus ídolos Lionel Messi. El cantante hizo una parada en Miami y la sorpresa fue emocionante.

Maluma se reencontró con Leo Messi y esta vez el astro del fútbol le regaló una camiseta autografiada del Inter Miami. Le preguntó si le gustaba negra o rosa, pero el cantante apenas vio que la rosa decía Messi le contestó: “No, papi yo me pongo la que dice Messi, ya por hoy quiero ser Leo”.

El 10 también le firmó la camiseta a Maluma con una dedicatoria y el colombiano no pudo ocultar su emoción: “No, no puede ser, ya te digo hoy me hiciste demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar toda la vida”, dijo.

Leo Messi también le pidió a Maluma que asista a los partidos y el artista le contestó que no se los perdería. Luego ambos posaron con la camiseta que tenía el nombre de Maluma y se despidieron.

Leo Messi le hizo el día a Maluma.

Más tarde, justo antes de que Maluma se marchara de Miami le agradeció a través de sus historias de Instagram a Leo Messi por ese encuentro tan emotivo. “Agradecimientos totales e infinitos a mi parcero Leo Messi. Te amo, te amo, gracias mi bro. De verdad eres una inspiración para todos, gracias Miami seguimos de gira, nos fuimos, chao”.

