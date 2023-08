Las emotivas imágenes de Pilar Rubio y Sergio Ramos junto a sus hijos, después de 11 años de relación

Pilar Rubio y Sergio Ramos arrancaron la semana con una grata noticia. La pareja festejó su onceavo aniversario y lo celebraron con todos sus seguidores. Hicieron una publicación conjunta en Instagram con imágenes de los momentos emotivos en más de una década de relación.

Y es que en este tiempo, Pilar Rubio y Sergio Ramos conformaron una hermosa familia y están orgullosos. Además gritan a los cuatro vientos que siguen enamorados y dispuestos a que su historia de amor siga viento en popa, en medio de los últimos rumores de separación.

Pilar Rubio y Sergio Ramos disfrutan en familia.

"11 años desde que empezamos este maravilloso camino juntos y toda la vida por delante para seguir disfrutando. Gracias por elegir darme la mano todos los días por formar juntos esta maravillosa familia y por hacer de cada momento algo único. Te quiero. Rnr", escribieron Pilar Rubio y Sergio Ramos en su publicación.

Hasta ahora Pilar Rubio y Sergio Ramos han recibido miles de comentarios y casi 3 millones de corazones. De hecho, muchos esperan que el futbolista sevillano, tras su partida del París Saint Germain ponga rumbo a Turquía, pues los esperan con los brazos abiertos.

Sergio Ramos espera un nuevo reto profesional.



Pilar Rubio y Sergio Ramos se conocieron en un estudio de televisión cuando ella era reportera de sé lo que hicisteis. Ella muy atrevida le dijo como no has venido con novia si quieres te acompaño yo. Ese fue uno de sus primeros encuentros y luego en 2012 tras ganar la Eurocopa ella amenizó la gala y no se separaron más