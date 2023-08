El hitazo de Freddie Mercury que fue un boom gracias a Michael Jackson

Michael Jackson y Freddie Mercury son sin dudas dos de los grandes íconos que tiene la industria musical. A principios de los '80, ambos artistas ya se habían consagrado como estrellas, pero lo que no se sabía es que había una fuerte influencia de uno hacia otro.

Si bien tienen estilos bastante diferentes y el mismo público que los consumió y consume es distinto, Freddie Mercury y Michael Jackson tienen más similitudes de las que puedan aparentar a simple vista.

Freddie Mercury y Michael Jackson, dos íconos de la música.

Uno saltó a la fama con Queen en los '70, con temas como Somebody To Love y la emblemática Bohemian Rhapsody. El otro sorprendió desde muy chico junto a los Jackson 5, y en su debut como solista en 1972 ya se auguraba una enorme carrera que se consolidó con el paso de los años.

Más allá de que compartieron prácticamente la misma época de gloria, en un caso habiéndola disfrutado más que el otro, la trayectoria que ambos tenían hizo que forjen una relación de mucho respeto y admiración.

La buena onda entre ambos llevó a que Michael Jackson llegue a estar entre el público de los conciertos de Queen en varias oportunidades, confesándose como “un gran fan de Freddie Mercury” por su voz y puesta en escena.

El intérprete de Thriller también tuvo una enorme influencia en Queen, de hecho, se podría considerar que gracias a él consiguieron el mayor éxito de su carrera. ¿Qué pasó? Todo sucedió en 1980.

El vínculo entre Michael Jackson y Freddie Mercury fue especial.

En ese entonces, la agrupación de Freddie Mecury grababa The Game, su octava producción discográfica, para la cual, armaron la maqueta de la pieza que poco después sería conocida como Another One Bites The Dust.

La banda no estaba segura de lanzar esta pieza, ya que el tema representaba un cambio muy drástico para la línea en la que venía Queen. Sin embargo, un joven Michael Jackson se acercó al grupo y quedó maravillado, insistiendo no sólo para que lanzaran el tema sino también para hacerla como álbum sencillo.

“Freddie, necesitas una canción que haga bailar a las chicas. Es una canción fantástica… Chicos, están locos si no la publican”, les dijo el cantante de Human nature. ¿El resultado? Freddie Mercury y su banda lanzaron la canción y rápidamente se posicionó en el número 1 del Billboard Hot 100, todo gracias a Michael Jackson.