Danna Paola confiesa los momentos difíciles antes de ser famosa

Danna Paola participó en el podcast "Escuela de nada" junto a su novio Alex Hoyer y confesó los duros momentos que vivió al entrar en el mundo del espectáculo siendo tan solo una niña con apenas 4 años de edad.

Esta incursión a tan temprana tuvo repercusiones nefastas en la salud mental de Danna Paola. Ella aprovechó el instante y se sinceró sobre su carrera y su vida personal y señaló su verdad acerca de las telenovelas infantiles: "Qué bueno que ya no existen", dijo.

Danna Paola en el podcast "Escuela de nada".

A pesar de seguir en el camino de la actuación y del canto, Danna Paola confesó que también pasó por momentos oscuros. Indicó que ella no fue a la escuela, pero sí a una escuela especializada para niños actores y que para pasar lo único que tenías que tener era dinero. "Televisa niños acabó conmigo", indicó.

Y es que la jornada de grabación de Danna Paola concluía a las 3 de la mañana y además la alejaban de los demás compañeros infantiles. Su vida fue muy solitaria y hasta para ir al dentista le ponían una cámara, algo que en aquel tiempo no consideraba como un abuso a su privacidad.

Para Danna Paola fue muy duro por las tantas exigencias que tuvo que cumplir y hoy a sus 28 años reconoce que no fue nada sano. Señala que sus emociones eran manipuladas, pues a los 5 años debía llorar y estar feliz cuando se lo pidieran. "Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo". En la actualidad acude a su terapeuta y aunque en algún momento de la vida pensó en abandonar su carrera artística para ser chef, no le resultó.