La esposa de Bruce Willis habla del difícil momento que vive junto al actor: “No estoy bien”

Hace 6 meses, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Al principio pensaban que se trataba de una afasia, pero resultó más grave. Esta enfermedad agrava su comportamiento y puede resultar impulsivo y apático, además de otros síntomas.

Su esposa, Emma Heming, utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse en este duro momento que atraviesa junto al actor de la saga de “Duro de matar”. Tanto para ella como para la familia no ha sido fácil y por eso decidió compartir su pesar con los seguidores.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, comparte su pesar.

La esposa de Bruce Willis considera que no debe guardarse nada y expresarse es saludable. “Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete, que soy buena, porque no lo soy, no estoy bien”, señaló.

También señala que para cuidar a otras personas, en su caso a Bruce Willis, hay que empezar por uno mismo y tener mucha fortaleza. Ella no se quiere dar por vencida e invita a todos los seguidores a “buscar esa cosa o momento hermoso en su día”, a pesar de las dificultades que se presentan en el camino.

La esposa de Bruce Willis se desahoga, pero no se rinde.

La esposa de Bruce Willis además confesó que ese diagnóstico les cambió la vida para siempre. Así que está en todo su derecho de sentirse vulnerable, pero no se paraliza ya que su motivación son sus dos hijas y tener la fuerza para acompañar a Bruce Willis.