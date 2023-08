Este es el apuesto hombre que le roba los suspiros a Galilea Montijo

Galilea Montijo, según, estaba soltera y sin compromiso y tampoco tenía romance a la vista. Pero las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Fue en el mes de mayo que captaron a la presentadora en la playa caminando de la mano con un hombre muy atractivo y tuvo que salir a flote para decir que era un conocido.

Sin embargo, nadie se creyó ese cuento, a pesar de que Galilea Montijo y el misterioso hombre se vieran lejos de los focos mediáticos. Ahora la presentadora está muy segura y lo llevó a La Casa de los Famosos México, el día que se presentó Manuel Turizo.

Este es el hombre que le quita el sueño a Galilea Montijo.

Pero la historia no para acá. Ahora Galilea Montijo e Isaac Moreno, así se llama el supuesto novio, se escriben fogosos mensajes de amor en redes sociales. Ellos todavía no confirman su relación, pero intercambian likes y comentarios, y que, para no llamar la atención.

El último mensaje de Isaac Moreno, un modelo español, que no se aguantó al ver a Galilea Montijo con un vestido de transparencias, le dedicó un sincero “Te amo” en las redes sociales. Ella también le contestó con unos corazones y varios signos de más.

Galilea Montijo y su supuesto novio español en redes.

De hecho, durante el festejo del cumpleaños número 30 de Wendy Guevara ambos estuvieron en la celebración y compartieron imágenes en las historias de Instagram como evidencia de que estaban disfrutando en el mismo lugar, con la misma música y a la misma hora.