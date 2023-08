¿Adamari López dejó la soltería y tiene un nuevo amor?

Desde que Adamari López se separó de Toni Costa, hace dos años, se entregó a la soltería. Para ella no es momento de presentarle un novio a su hija y también le causa temor que la relación no llegue a buen puerto.

Sin embargo, en los últimos meses corrió el rumor de que la amistad entre Adamari López y Carlitos Pérez Ruiz tiene tintes románticos. Así que antes de que el cuchicheo siga tomando fuerza, ella misma aclaró por qué son tan unidos.

Adamari López y Carlitos Pérez Ruiz disfrutan de hacer humor en las redes.

En su cuenta de Facebook e Instagram, Adamari López publicó un video y explicó: “Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre nosotros. La verdad es que sin él mi vida no estaría resuelta. Dios mío qué paciencia me tiene”, dijo.

En el video aparece Carlitos cargando una caja, la llama “bebé” y ella le responde “mi amor”. Para Adamari López la presencia de Carlitos es importante en su vida y señaló que le da mucha risa cada vez que los relacionan de una forma romántica.

Mira el video

De hecho, Adamari López contó que estuvieron en Puerto Rico y la gente le preguntaba si era su esposo. Resulta que su relación es sólida y aunque hagan cosas de pareja, no pasa por ahí. Carlitos también intervino en el video y dijo: “La verdad es que es lo más cerca que tengo a mí. Todos los días me levanto y me acuesto sabiendo que está bien”.