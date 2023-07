Asraf Beno protagonizó un especial reencuentro con una persona muy especial

Asraf Beno tuvo un reencuentro con una persona muy especial tras llegar a España después de su participación en el programa Supervivientes. ¿Quieres saber quién fue? Quédate atento a esta nota.

Tras más de tres meses de concurso del programa Supervivientes, los últimos participantes aterrizaron hace unos días en España para enfrentarse a la gran final. Pero lejos de querer saber quién se proclamaba ganador (un mérito que se llevó finalmente Bosco), todos tenían en mente una sola cosa: volver a ver a sus seres queridos.

Y uno de los reencuentros más especiales fue, sin duda, el de Asraf Beno con una persona mágica: volvió a ver a Albertito, el hijo de Isa Pantoja, su novia, y Alberto Isla.

Aunque el pequeño tiene a sus padres a quienes adora, está claro que el novio de su madre también es una persona muy importante en su vida y no dudó ni un segundo en abrazarlo con todo el amor del mundo y no soltarlo por un buen rato. Esta emotiva escena se pudo ver en la cuenta de Instagram de Isa y todos sus seguidores alabaron el momento.

Asraf Beno compartió su regreso en las redes

El propio Asraf Beno también quiso compartir una imagen del reencuentro con sus amigos y familiares, como sus hermanos Anuar y Monsif:

"Esta foto es justo cuando llegué al hotel y me reencontré con los míos. No hay mejor sensación en el mundo que saber que no les he fallado. Me siento orgulloso y feliz de cada paso que he dado. He abierto mi corazón y me he entregado al cien por cien en este concurso. Y realmente siento que he ganado MUCHO", escribió emocionado en una imagen que publicó junto a todos sus seres más queridos.

La emotiva imagen de Asraf Beno con todos sus seres queridos en el hotel.

La vuelta de Asraf Beno fue de las más emotivas, con el espectacular regalo a Isa traído especialmente desde Honduras, y aunque quedó finalmente como cuarto finalista, al marroquí ya no le importaron las críticas ni los comentarios que recibió durante todo el concurso.

Sin duda, el joven ha sido uno de los concursantes más polémicos del reality, pero ahora ya puede descansar ante el relajante verano que se le presenta por delante mientras ultima los detalles de su esperada boda con su novia, Isa Pantoja.