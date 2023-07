Desde la playa, Manelyk González levanta suspiros con una trikini roja

Manelyk González fue una de las elegidas para el reality “Los 50”, de Telemundo. La modelo mexicana se gana el corazón de los televidentes en cada una de las pruebas del concurso y se entrega con pasión a cada una de las situaciones para generar polémica dentro del show.

La influencer demuestra su experiencia en este tipo de concursos y sabe cómo jugar. De hecho, Manelyk González se convirtió en líder de su equipo y también es posible que inicie una relación con uno de los participantes, mientras calienta la mansión del León con sus sexys bikinis en la piscina.

Manelyk González paraliza las redes desde la playa.

Es que Manelyk González le encanta mostrar su cuerpo y cada tanto eleva la temperatura de sus redes sociales. Esta vez compartió unas imágenes y videos desde la playa para imponer su estilo. La participante de “Los 50” posó con un trikini de color rojo que se ajustó a su cuerpo escultural y puso a latir los corazones.

En la publicación Manelyk González escribió: "No vengas a romper mi paz solo porque no encuentras la tuya. Ahora lo único que me preocupa es el calor que tengo”. Hasta hace pocas horas ya ha recibido más de 89,000 Likes. Además ella prefirió desactivar los comentarios para mantener su salud mental alejada de los haters.

Manelyk González hace de las suyas en Instagram.

Esta mexicana de 34 años de edad se hizo famosa tras su paso por “Acapulco Shore” y desde entonces cautiva a sus más de 15 millones de seguidores con sus bikinazos y looks atrevidos. Manelyk González hace tiempo perdió la vergüenza y le encanta enamorar con sus publicaciones, además de mostrar sus rutinas de ejercicios, viajes y sesiones fotográficas.