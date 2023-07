Esta es la verdad sobre la relación de Gabriela Guillén y Fabiola Martínez

Gabriela Guillén aclaró en Así es la vida cómo fue la primera vez que coincidió con Fabiola Martínez. Te contamos más detalles sobre dicho encuentro y cómo se llevan actualmente a continuación.

El pasado 13 de julio quedará marcado como el día en que Gabriela Guillén hablaba por primera vez en televisión y salió del anonimato tras la noticia de su embarazo.

"Él ha estado pendiente, ha estado conmigo. Él ya tiene la edad que tiene y yo tengo 36 y puedo ser madre perfectamente. Entiendo que su trayectoria ya había finalizado y quería estar tranquilo. Entiendo las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y tenemos que ser responsables y consecuentes con los actos", contaba Gabriela sobre la reacción de Bertín Osborne ante su "no deseada" paternidad.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne estaban comenzando una relación, pero parece que ante la llegada de un embarazo "inesperado" la pareja se ha distanciado.

En la entrevista, Gabriela Guillén afirmó que sí había tenido relación con allegados a Bertín, como sus hermanas y sus hijos, pero... ¿qué había pasado con Fabiola Martínez?

"Nos cruzamos en un evento de un amigo en común hace unos meses. Bertín no nos ha presentado. Hemos coincidido por casualidad y tampoco tiene porque hacerlo. No creo que sea necesario". Yo creo que ella no sabía quién era yo, tenía la duda, quizás. Una amiga suya me preguntó que quién era yo y qué hacía en el evento", declaró.

De esta manera, la modelo dio a entender que en ese momento es cuando Fabiola empezó a sospechar. "Me parece muy bien que se lleve con la madre de sus hijos".

La reacción Bertrín Osborne ante el embarazo de su pareja, Gabriela Guillén

Gabriela se sinceró sobre su relación con Fabiola Martínez, la madre de los hijos de Bertín Osborne.

Recordemos que cuando Bertín Osborne entró al directo de Y ahora Sonsoles para aclarar cómo era su actual relación con Gabriela Guillén y cómo había recibido la noticia, fue un tanto brusco y directo para que no le dieran vueltas:

"No hay que buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro. Cuando digo no deseado es que no estaba previsto y solamente eso" confesó.

"Cuidaré al niño y tendrá una vida agradable tanto él como su madre. No es un drama. Este es un tema de Gabriela y mío y no tengo por qué contárselo a nadie", le dijo a Sonsoles Ónega para terminar aclarando que es responsable con sus actos.