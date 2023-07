Cómo es la relación de Tom Cruise y su hija Suri: “Se pelearon por...”

El éxito que está teniendo el actor y productor Tom Cruise con sus películas en taquilla no estaría siendo acompañada por la relación con su familia, ya que hay que decir que el vínculo con su hija Suri no estaría siendo el mejor desde que se pelearon hace diez años.

Ya tiene 17 años el fruto del amor entre el intérprete estadounidense y su colega Katie Holmes. Nacida el 18 de abril de 2006, fue la bebé más famosa de ese año, incluso porque su papá se comió su placenta luego de que ella ya estaba en neonatología.

Luego, llegó el abrupto divorcio de los actores debido a las diferencias que ambos tenían, o por lo menos eso se presume, por las prácticas religiosas de Tom erosionaron la paciencia de Katie en su relación con ella y la pequeña, por lo que cortó todo tipo de relación entre ellos.

El acuerdo de las partes fijó las obligaciones económicas de Tom, 400.000 dólares por mes más gastos de escolarización, médicos, dentistas, extraescolares, entre otros costos hasta que cumpla la mayoría de edad, que no falta mucho. Pero lo más sorprendente de lo acordado es que “no está autorizado a tener una relación con su hija porque ella no sigue la Cienciología”, dijo Samantha Domingo, ex nuera del cantante Plácido Domingo y excomulgada de esa religión, al Us Weekly.

Cabe recordar que Cruise es uno de los más altos referentes de esta corriente religiosa moderna, fundada en 1950 por L. Ron Hubbard, que tiene regulaciones muy restrictivas. Por ejemplo, a los que abandonan estas prácticas, se le restringe todo tipo de contacto con quienes formen parte de la misma.

Justamente fue la Cienciología lo que provocó el final de su anterior matrimonio, el que tuvo con su colega británica Nicole Kidman y que culminó en 2001. Con ella tuvo a Isabella, de 30 años, y Connor, de 28, a quienes Tom, aparentemente, sí contacta y con los que sí se encuentra.

Esta década sin ver a Tom y Suri juntos sembró muchas especulaciones. Por ejemplo, el medio In Touch Magazine difundió que el actor había abandonado a su hija. Esto provocó que el intérprete iniciara acciones legales con la revista por esos dichos y hasta negó que sea la Cienciología lo que provocara su distanciamiento. “Lejos de abandonar a mi hija, la llamo por teléfono todos los días”, declaró Cruise y dijo que era su trabajo lo que no le permitía verla.

Lo cierto es que la joven Suri nunca se interesó por la corriente religiosa que su padre profesa y difunde, la misma que fue denunciada por sus procedimientos que tienden a ser más una secta que una religión. Siendo niña, ella misma decidió no seguir con esas prácticas y su madre la apoyó desde el primer momento. Habrá que ver si, para cuando cumpla 18, quiera encontrarse con su papá.