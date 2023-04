Así está hoy Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, a los 17 años

Suri Cruise es la única hija fruto de la relación y matrimonio que sostuvieron Tom Cruise y Katie Holmes durante siete años (de 2005 a 2012). El tiempo pasó hasta que recientemente la niña cumplió 17 años. Las imágenes demuestran lo mucho que ha crecido.

El 18 de abril de 2006 nació la primera hija de Katie Holmes y la primera biológica de Tom Cruise -que ya tenía dos hijos adoptivos junto a Nicole Kidman, Bella y Connor-. Decidieron llamarla Suri Cruise, nombre que tiene sus orígenes en una antigua palabra hebrea y que significa "princesa" o "mujer noble".

Así luce hoy Suri Cruise, la hija de 17 años de Tom Cruise y Katie Holmes.

Desafortunadamente, la pequeña no tuvo una infancia sencilla ya que nadie imaginaba que sus padres se enreden en un escándalo por tener su custodia al anunciar su divorcio.

En junio de 2012, la pareja de famosos oficializó su ruptura por diferentes irreconciliables. La actriz solicitó la custodia de la niña, ya que, según apuntó TMZ, el motivo principal que la llevó a hacer esto fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la cienciología.

Recientemente, Suri Cruise cumplió 17 años y lo celebró junto a Katie Holmes en una jornada en la que ambas fueron captadas por los flashes paseando por las calles de Nueva York. Madre e hija son muy compañeras y unidas, compartiendo salidas y muchos paseos juntas.

La relación tan cercana que tienen las dos es muy diferente a la que tiene con su padre Tom Cruise, con quien está distanciada desde hace más de 10 años por los motivos previamente mencionados.

Suri Cruise vive con su mamá en Manhattan. Si bien en los últimos años su madre trató de proteger la privacidad de su hija de los medios y flashes, lo cierto es que la adolescente suele mostrarse muy independiente y descontracturada en el día a día, paseando a sus perros, saliendo a comer y hasta haciendo las compras.