Adamari López sorprende con este talento oculto

Desde su salida de Telemundo, Adamari López se ha dedicado a disfrutar de los momentos que le ofrece la vida, viajando y compartiendo actividades con su grupo de amigos y familiares. Sin lugar a dudas, la carismática conductora ha demostrado que profesionalmente puede destacarse en cualquier rama del ámbito artístico, ya sea como presentador, actriz o bailarina. Además, es sabido que es una excelente madre, pendiente siempre de la crianza de su pequeña hija Alaïa. Así también, la puertorriqueña ha demostrado ser una mujer fuerte, que le hizo frente y ganó la batalla contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado hace unos años atrás.

Ahora, la querida Adamari dejó ver un talento oculto que tenía, y es que demostró que también es muy buena para las competencias de destreza. En un video publicado recientemente en sus redes sociales, López mostró cómo lograba cumplir diversos retos con vasos de plásticos rodeada de un grupo de amigos. Así, la ex conductora del programa “Hoy día” de Telemundo, mostró lo buena que es para tirar vasos con una pelota, lanzarlo y que cayeran parados, y así también, trasladarlos con la fuerza de un globo en su boca.

"¡Mood de viernes por la noche con amigos! ¿Les gusta? Díganme si quieren más ideas ¡cómo estás!", escribió López para acompañar los videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron al material publicado por la madre de Alaïa. "De repente sale este juego que es para orinarse de la risa. Yo lloré y me tape la boca pues estamos todos acostado jjjjji. Dios que risa con Adamari pensé que se iba a orinar de la risa tambiés. Felicidades, muy buen juego para despejar la mente", "súper, que rico es disfrutar con la familia y amigos", "que entretenido, lo haré en mi cumpleaños", "me encanta verte feliz compartiendo lindos momentos", "cuando quieras buscar algún juego para divertirte en familia o amigos, busca todos los videos de Adamari López. Gracias por compartirlo, me he reídoooo" y "Ada en su lado más competitivo", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora.