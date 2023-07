Aparecen las razones por las que nunca Sarah Jessica Parker se desnudó en Sex and the city

Es raro pensar, y más para aquellos que no la vieron, que la protagonista de una serie que tiene al sexo como tema central nunca haya estado como Dios la trajo al mundo, en ningún episodio, pero lo hay. Y recientemente aparecieron las razones por las que Sarah Jessica Parker nunca se desnudó en Sex and the City.

Para quienes no sepan de qué va, se trata de una serie de seis temporadas que sigue a cuatro amigas, tres en sus treintas y una de cuarenta, a través de sus experiencias sexuales y de las que una de ellas, la periodista Carrie Bradshaw interpretada por Parker, se encarga de recopilar en una columna en la revista donde trabajaba.

Teniendo en cuenta esta premisa, que su principal protagonista no se haya desnudado en un solo capítulo sería algo más que llamativo, y más en esa época, fines de los 90 y primeros años del 2000. Fue gracias a que sus co-protagonistas por Kristin Davis como Charlotte York, Kim Cattrall como Samantha Jones y Cynthia Nixon como Miranda Hobbes (y principalmente estas dos últimas) se encargaron de cubrir su cuota, y hasta dejaron vuelto.

Pero no fue algo al azar, sino que fue una condición que la misma Sarah le puso a la producción, ella no iba a filmar escenas de desnudos, y recientemente reveló sus motivos en una entrevista para The Howard Stern Show. “Nunca me sentí cómoda exponiéndome de esa manera”, dijo.

Fue su timidez la que la obligó a poner esa condición, pero aclaró que no tenía que ver con “una cuestión de moralidad”. Incluso estuvo a punto de bajarse del reparto de la serie que, literalmente, cambió su vida.

“Lo único que me preocupaba era que simplemente no me sentía cómoda desnuda. Sospeché que si no estaba en el piloto, sería parte de una serie”, recordó mientras también señaló la respuesta de Darren Star, el creador del programa: “Él me aconsejó que no lo hiciera si no quería. Me dijo: ‘Tendremos otros actores. Si se sienten cómodos haciéndolo, lo harán, pero vos no tenés que hacerlo’”.

Parker también aclaro que, si bien ella no podía con los desnudos, “nunca juzgué a nadie por hacerlo”, ya que sus otras compañeras sí lo hicieron en las seis primeras temporadas. Incluso en la última entrega, And just like that..., Cynthia Nixon superó la cantidad de desnudos que había hecho en la serie original.

El misterio fue revelado, Sarah Jessica Parker expuso que su timidez casi la empuja a bajarse del tren que la llevó al máximo estrellato y convertirla en un ícono de la moda. Y demostró que no hace falta mostrarse desnuda para protagonizar una serie donde el sexo es el tema principal.