Ninel Conde luce transparencias que elevan la temperatura de las redes

Una vez más, Ninel Conde está en boca de todos al compartir una serie de fotos y videos de ella en sus cuentas oficiales. La talentosa cantante azteca está pasando por un gran momento profesional y esto se ve reflejado en mundo virtual donde sus seguidores reaccionan ante cada post de ella.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas, en su feed de su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde compartió un carrusel de fotos y videos de ella que deslumbró a todos. En las mismas aparece la popular intérprete luciendo un vestido de playa de color blanco que no solo enalteció su gran belleza sino también su cuerpo al natural.

Junto al material audiovisual, Ninel Conde agregó una descripción que dice: "Viviendo mi vida. Live and let live others … Stop criticizing … just positive vibes ¿Cómo va tu martes? Yo aquí en mi último día en este paraíso". Este clip rápidamente se viralizó en la red.

Este post que realizó Ninel Conde causó miles de reacciones entre likes y mensajes de sus seguidores de todas partes. "TOTALMENTE DE ACUERDO, BOMBÓN, CADA DÍA ESTÁS MÁS HERMOSA BELLÍSIMA DIVINA, DAMA, QUE SIGAS DISFRUTANDO TU DÍA, SALUDOS", fue uno de los comentarios que recibió la aclamada cantante.

Ninel Conde marca tendencia con sus diversos looks.

Mientras que otra de sus últimas publicaciones Ninel Conde compartió fotos desde la playa con una frase que dice: "La vida está para disfrutarla, relajarse y ser feliz. El mar es una de las cosas que más amo de la naturaleza, su olor y lo bien que me la paso ¿Qué dice, quieren disfrutarlo conmigo?".