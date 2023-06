Toma aire antes de ver a Kylie Jenner en microbikini

Kylie Kristen Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense que con el paso de los años deslumbra a todos con su belleza y talento. Ella comenzó su carrera profesional a los diez años protagonizando junto a su familia la serie de telerrealidad de E! Keeping Up with the Kardashians.

Kylie Jenner es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics. Con tan solo 25 años se ha convertido en una de las mujeres más adineradas y poderosas de la farándula americana. En su cuenta oficial de Instagram la menor del clan Kardashian posee más de 396 millones de seguidores.

Kylie Jenner es una de la influencer más convocantes del mundo virtual.

Debido a ello grandes marcas de ropa y productos de belleza la contratan para que protagonice sus campañas publicitarias. Fiel a su estilo, hace algunas horas compartió un par de fotos en su feed de la mencionada red social de la camarita que causó más de cuatro millones de reacciones entre likes y mensajes que alabaron a la modelo.

En las fotos se puede ver a Kylie Jenner lucir un microbikini desde el jardín. Las imágenes dejaron en evidencia no solo la gran belleza que posee la empresaria sino también la perfecta figura que posee a su edad. Cada vez que comparte una imagen de ella, ésta se viraliza en la red y es tapa de portales de chimentos.

Kylie Jenner conquista a sus fans con sus diversos diseños.

En cuanto a su vida personal, Kylie Jenner está en pareja con el popular actor Timothée Chalamet. Una fuente cercana la pareja confirmó su relación el pasado mes de abril. "Están manteniendo las cosas casuales en este momento. No es serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, fue lo que dijo la fuente al sitio ET!.