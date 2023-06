Kim Cattrall contó cómo hizo para recuperar el tiempo perdido en lo sexual: “Mi vida empezó tarde”

Es difícil pensar que una celebridad de Hollywood haya relegado su vida sexual, y más una que trabajó en una tira que hablaba de sexo, pero ese es el caso de la actriz Kim Cattrall, que contó cómo hizo para recuperar el tiempo perdido en ese aspecto.

Es que la intérprete británica de 66 años le puso el cuerpo al papel de Samantha Jones, justamente un personaje que rebosa de lujuria en la serie Sex and the City, la más sexualmente activa de las cuatro protagonistas, y que volverá a encarnar en la última secuela, And Just Like That.

Es en este contexto que fue entrevistada por el podcast Modern Love, que realiza el Festival de Cine de Tribeca. Más allá de la polémica relación que tiene con Sarah Jessica Parker, Kim fue consultada acerca de sus propias experiencias en la intimidad, y la respuesta mostró una imagen muy diferente al de su personaje.

“Mi sexualidad se despertó tarde”, dijo Cattrall y decidió contar como fueron sus citas cuando entró en sus 40. “Ese período de tiempo fue para tener relaciones en las que la experimentación era algo que estaba disponible, entonces fue muy divertido para mí”, detalló.

Siendo que la tira comenzó a emitirse en 1998, para cuando tenía 42, lo que interpretaba como Samantha se asemejaba mucho a lo que vivía en su propia intimidad, y tal vez fue eso lo que le dio tanta vida al personaje, haciéndolo tan creíble.

Además, la actriz aprovechó el espacio para dar algunos consejos, pero principalmente invitó a los oyentes del podcast a pedir lo que necesitan en lo que refiere al sexo. “Hay que animarse a decir lo que uno quiere en esa situación, hay que mostrarlo. Muchos hombres no tienen ni idea, ni siquiera de anatomía, y lo saben, pero tienen que saber qué es lo que funciona para la mujer con la que están”, exclamó.

Kim se tomó ese espacio para hablarles a aquellas mujeres que se ponen nerviosas al momento de concretar un encuentro íntimo, ya sea porque “o están ansiosas o no hicieron la tarea respecto a lo que necesitan para pasarla bien”.

“La sexualidad no pasa solo por tener hijos, o por sacarse las ganas, pasa por expresar algo de una manera muy, muy íntima”, expresó. Y siendo que volverá a interpretar a un personaje que hacía exactamente eso, habrá que ver cuánto de esa filosofía mostrará una Samantha aún más madura.