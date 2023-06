Cómo será el regreso de Kim Cattrall a la secuela de Sex and The City: los detalles

El inesperado regreso de Kim Cattrall a la secuela de Sex and The City es sin dudas una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. La actriz volverá a personificar su rol de Samantha Jones en la segunda temporada de And Just Like That, y los fans no pueden estar más emocionados por su retorno.

Pero lo cierto es que detrás de este regreso se esconden muchos detalles que con el paso de las horas se van dando a conocer. En concreto, el dato contundente es que Kim Cattrall volverá al set pero tan sólo por única vez y sin cruzarse con sus antiguas compañeras.

El regreso de Kim Cattrall a la saga de Sex and the City sorprende por su pelea con Sarah Jessica Parker.

La revista Variety informó que la actriz filmó una breve participación en And Just Like That el pasado 22 de marzo en New York. En esa escena se podrá ver a Samantha Jones manteniendo una conversación telefónica con Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker.

Lo cierto es que, más allá de este diálogo, los personajes no tendrán contacto alguno, y que la actriz no interactuara con las otras tres protagonistas de la serie (además de Sarah Jessica Parker también están Kirstin Davis y Cynthia Nixon).

No se dieron más detalles de la conversación que ambos personajes tendrán, aunque sí se sabe que formará parte del episodio final de la segunda temporada de And Just Like That, que se estrenará el 22 de junio por HBO.

Recordemos que Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker llevan años enemistadas, en una pelea que tiene larga data incluso desde la segunda temporada de la icónica Sex and The City, más allá de tener que seguir trabajando juntas (tuvo seis temporadas la serie).

Kim Cattrall comenzó a tener problemas con Sarah Jessica Parker y sus compañeras a partir de la segunda temporada.

Desde 2017 dejaron de contactarse y hasta tomaron distancia definitiva, luego del modo que iba a encararse la tercera película de la tira. Es por eso que este regreso de la actriz que quedó marginada puede sonar a un bálsamo dentro de la pelea que tienen desde hace años.

En And Just Like That, justificaron la ausencia de Kim Cattrall con una nueva vida en Londres, razón por la cual no aparecía en la serie. De hecho durante la primera temporada simularon que el personaje de Samantha y Carrie intercambiaban mensajes de texto. Ahora se podrá verla en vivo, aunque de la misma forma: con un teléfono y hablando a distancia, sin cruzarse.