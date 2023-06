¿Belén Esteban no aguanta a Raquel Bollo? Mira sus controvertidos dichos en contra de su compañera

La relación de Belén Esteban y Raquel Bollo pende de un hilo, y es que, aunque la primera ha dado la cara más de una vez por su amiga y teniendo en cuenta que han estado unidas durante años en Supervivientes, puede que el programa Sálvame consiga lo que no se ha logrado en años de "tires y aflojes".

Recientemente, Belén Esteban se ha mostrado bastante crítica con el papel de defensora de Raquel Bollo con sus hijos en Supervivientes tras ver como se metía en la monumental bronca de Isabel Pantoja y Alma en el plató del reality.

Raquel Bollo es una presentadora de televisión y empresaria española. Es conocida por haber sido esposa del cantante flamenco Chiquetete y por su trabajo en programas como Sálvame? y Deluxe.

Aunque opinar es parte de su trabajo, la empresaria de 47 años se lo ha tomado personal dirigiéndose directamente a Belén, haciendo suya la famosa frase de que "ella por sus hijos también mata" con cierto resentimiento.

Y si bien Belén Esteban no quiso entrar en la discordia en un principio, María Patiño se encargó de dejar bien en claro en la tarde del programa Sálvame que le había parecido "demagogia barata" porque ella no estaba hablando de Raquel como madre, sino como defensora.

María Patiño también calificó a Bollo de manipuladora y chantajista emocional, y muy molesta dijo lo siguiente:

"A mí me da igual que me desprecie, pero que lo haga contigo, cuando yo he visto aquí, que por ella te desangras y das la cara... basta ya, Belén, porque eso lo hace Kiko Matamoros y le contestas".

¿Cómo reaccionó Belén Esteban ante los comentarios de Raquel Bollo?

Tras las palabras de su compañera, Belén Esteban terminó explotando también:

"A mí en la vida se me ocurriría hablar de Raquel Bollo como madre, porque ha sido estupenda y eso lo sé yo. Pero lo que dijo el otro día me dolió. Yo hablo de cómo defendió a sus hijos, y a mí no me ha gustado. Pero hay otra diferencia: que mi hija no ha ido a un reality. Por sus hijos mata, pero yo sé en qué plan lo dijo", comenzó diciendo muy calmada, aunque no tardó en subir el tono. Belén Esteban es una prestandora de televisión española. Se dio a conocer por mantener una relación sentimental con el torero Jesulín de Ubrique.

"Ya estoy muy cansadita de todo. La que ha dado la cara por Raquel Bollo se llama Belén Esteban, y cuando ha hecho algo mal, encima me como el marrón. Ya estoy un poco harta, y para lo que me queda en el convento... ya está bien. Parece que 'Sálvame' es lo peor, pero en 'Sálvame' se han llenado muchas neveras, la primera la mía, y la segunda la suya".

Pareciera que este es el principio del fin de la amistad entre las estrellas españolas. Estaremos atentos a la respuesta de Raquel, si es que decide salir a hablar al respecto.