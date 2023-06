Respira profundo antes de ver a Livia Brito luciendo un microbikini

Livia Brito estuvo muy activa en sus cuentas oficiales y realizó durante este fin de semana una serie de publicaciones que deslumbraron a sus seguidores. En la famosa red social de la camarita, la actriz nacida en la ciudad de Ciego de Ávila respondió preguntas de sus fans y compartió fotos de ella que conquistaron a todos.

La primera de sus publicaciones consiste en una sesión de imágenes que realizó Livia Brito para una importante marca de trajes de baño. En el mismo se puede ver a la talentosa actriz cubana lucir un microbikini de tonos negros que enalteció su belleza como así también su figura perfecta.

Livia Brito posee millones de seguidores en las redes sociales.

Sobre este tema de la figura, en sus historias de Instagram, Livia Brito le respondió a sus fans sobre cuándo hace ejercicio. "Casi siempre en las mañanas, me levanto muy muy temprano a veces, eso sí, cuando tengo llamado a las 8am o mas temprano pues no hago ejercicio, ya en la noche lo hago. También depende de cuántas escenas tenga, sino, ya me repongo después, no pasa nada", fue lo que reveló la actriz sobre su rutina diaria de ejercicios.

Otra de sus publicaciones más recientes, tiene que ver con un divertido video que publicó en su feed de IG. En el mismo se puede apreciar el gran talento que posee la bella artista latina. En el clip se puede leer la frase: "Yo llamando a mi mejor amiga para asegurarme de que ve la situación igual que yo y me diga que no estoy loca".

Además de ser una popular actriz, Livia Brito es una talentosa modelo.

Desde hace unas semanas Livia Brito está en plenas grabaciones de su nuevo proyecto actoral llamado Minas de pasión. Es nueva tira televisiva todavía no tiene fecha de estreno pero por todo lo que ha mostrado la actriz en sus cuentas oficiales va a ser una de las más vistas del año.