La increíble historia de Kiko Hernández que fue un éxito para su programa

Sálvame está a punto de despedirse de Telecinco, pero todavía le quedan algunos cartuchos para los últimos días de programa. Después de muchas especulaciones, Kiko Hernández confirmó el martes pasado lo que era un secreto a voces y que catapultó el rating del show.

Un secreto a viva voz: Kiko Hernández confirmó en su programa Sálvame que está en una relación con el actor Fran Anton y, además, anunció su boda para el mes de septiembre.

El show jugó con este asunto durante toda la transmisión —lo venía haciendo desde hacía días—aprovechando la aparición de Hernández en el plató.

En los últimos minutos del programa, Kiko subió al "púlpito" desde el que tantas veces había dado grandes informaciones, para soltar su último gran bombazo.

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón", dijo. "En septiembre sí me quiero casar contigo".

La salida del armario de Kiko Hernández

La confesión del presentador, que nunca había hablado de su orientación sexual, impulsó la audiencia del programa Sálvame hasta el 14,7% de share y 1.347.000 espectadores. Es el quinto mejor dato que tiene el ciclo durante este año, según la consultora Dos30.

Comparado con el día lunes, el show subió casi dos puntos y el crecimiento fue de tres sobre la marca que registró el martes de la semana pasada (11,6%).

¿Quién es Kiko Hernández?

Francisco "Kiko" Hernández Rodríguez es un conocido personaje de la televisión española. Nació el 20 de junio de 1976 en Madrid, España. Kiko Hernández es un presentador de televisión español reconocido por su participación en el programa de televisión "Sálvame".

Inició su carrera en el mundo del espectáculo como concursante en el reality Gran Hermano en 2002, donde se dio a conocer por su carácter extrovertido y su polémica participación en el programa. Tras su paso por la famosa casa, Kiko Hernández trabajó en varias producciones de televisión, principalmente enfocadas en el género del espectáculo.

En 2009 se unió al equipo de colaboradores del programa Sálvame, un show de debate y entretenimiento que se emite en Telecinco. Su participación le ha brindado una mayor visibilidad y reconocimiento en el ámbito televisivo.