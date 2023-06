Respira profundo antes de ver a Alicia Machado luciendo un corset con transparencias

Alicia Machado es una actriz venezolana cuyo talento en la actuación es inigualable. Nacida en Maracay, la artista se ha convertido en una de las más importantes de la industria del entretenimiento latino. Actualmente forma parte del elenco de Juego de Mentiras con otros ilustres intérpretes, entre ellos Altaír Jarabo y el actor argentino Rodrigo Guirao Díaz.

Además, vive un cálido romance junto al presentador, actor y modelo Christian Estrada. Su éxito no sólo se palpa desde lejos. Tampoco pasan desapercibidas sus publicaciones en las redes sociales: ¡con cada publicación los miles de fans reaccionan de inmediato!

Una prueba más del alto valor de Alicia Machado es el impresionante video que compartió en las famosas historias de Instagram. El mismo forma parte de cena que pertenece a la antesala del reality "Secretos de las indomables". El clip muestra a la popular actriz con un corset de color blanco que se caracteriza por tener un pronunciado escote y transparencias.

Otra las publicaciones más recientes que realizó Alicia Machado consiste en un video desde Tulum con un mensaje que dice: "Así comienza nuestro Domingo en #secretosdelasindomables coming soon. En el bochinche con mi reina @zuleykarivera. Este verano el #realityshow que no podrás perderte solo por @miracanelatv @canelatv_latam baja el app gratuito now! Feliz domingo y bendiciones universales!".

¡Y, a sus 46 años, aún sigue imponente! Alicia Machado a través de su carrera ha demostrado ser una figura del entretenimiento de talento infalible tanto a nivel artístico como personal. A su edad la actriz sigue sumando éxitos tanto de la mano de reconocidos personajes como del entusiasmo de los seguidores.