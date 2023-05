Julio Iglesias se descargó en las redes: "Estoy muy preocupado..."

Desde hace algún tiempo Julio Iglesias es tendencia en las redes sociales y en los principales portales de noticias del espectáculo al circular diferentes rumores sobre su estado de salud. Varios de estos sitios de primicias se encargaron de difundir falsos rumores con tal de generar clicks.

Cansado de ver en distintos medios las falsas noticias que circulan sobre él, Julio Iglesias se encargó de brindar un comunicado en sus cuentas oficiales. Con un contundente mensaje el cantante español se encargó de invalidar varias versiones que hablaban de lo mal que estaba hoy en día.

El mensaje que publicó Julio Iglesias comienza así: "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre".

El extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram Julio Iglesias terminó de la siguiente manera: "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre".

Así luce Julio Iglesias a sus 73 años.

En la fotografía que menciona Julio Iglesias, se puede ver al cantante español de 79 años lucir una camisa blanca que demostró lo bien que se ve a su edad. Como bien describe en el mensaje el autor de la canción "Agua dulce, agua salá", se lo puede ver un bigote que no es muy particular en su persona.