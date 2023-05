En microbikini, Zuleyka Rivera deslumbra con su escultural cuerpo

Zuleyka Jeris Rivera Mendoza es una modelo, presentadora, actriz y empresaria puertorriqueña que con el paso de los años ha demostrado que es dueña de un gran talento para el espectáculo.Ella es la quinta puertorriqueña en ostentar el título de Miss Universo.? Antes ganó el título regional de belleza de Salinas y el título nacional de Miss Puerto Rico Universe 2006.

Este éxito que posee Zuleyka Rivera en su carrera se ve reflejado en sus redes sociales, ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y comentarios alabando lo hermosa que se ve a sus 35 años, como así también sobre todo lo que comparte sobre su carrera.

Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente, en su feed oficial de Instagram, Zuleyka Rivera compartió un video donde se la puede ver lucir un microbikini de tonos amarillos. Este look que modeló la Miss Universo 2006 dejó en evidencia que no solo es dueña de una gran belleza sino también que posee un escultural cuerpo.

Otras de las publicaciones más recientes que se pueden observar en el perfil de IG de la popular puertorriqueña tiene que ver con una foto de ella luciendo un conjunto de vaquera. El outfit está compuesto por un top, pantalón y sombrero de color negro que resaltó es tonificado cuerpo que posee la modelo latina.

Zuleyka Rivera posee más de dos millones de seguidores en Instagram.

Junto a la foto Zuleyka Rivera agregó una descripción que dice lo siguiente: "Vaquera tú no eres charra vamos pa’ la barra!!!!! Wwiiiiiiii mira como relincha!". Claramente esta foto fue compartida por sus millones de seguidores y fue tapa de diversos portales de noticias del espectáculo.