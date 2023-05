El preocupante estado de salud de Julio Iglesias: "Ya no recuerda ni..."

Julio Iglesias se convirtió en tendencia durante las últimas horas luego de darse a conocer el delicado problema de salud que tiene en su vida. Y es que, a sus 79 años, estaría atravesando inconvenientes que dejaron preocupados a sus fanáticos, entendiendo que no es un detalle menor lo que estaría sucediendo con él.

Según dieron a conocer, Julio Iglesias ya no es capaz de recordar ni sus propias canciones, además, presentaría otros padecimientos que estarían comprometiendo su vida.

Preocupa la salud de Julio Iglesias, que ya tiene 79 años y atraviesa varios problemas.

Fue el reconocido conductor argentino Juan Alberto Mateyko, uno de los mejores amigos del cantante, quien utilizó sus redes sociales para pedirle al español que saliera a aclarar los rumores que se vienen diciendo del intérprete.

"¿Qué anda pasando Julito? ¿por qué tanto silencio? Por eso tantas conjeturas, Jorge Rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas, salió Daniel Scioli a desmentir al Puma Rodríguez, pero eso salió en todos los medios de comunicación", expuso el presentador argentino en redes.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones, Mateyko tuvo salir a borrar su tuit por el revuelo que se armó en base a sus comentarios. De todas formas, otros datos de la salud del intérprete de 'Lo mejor de tu vida' siguieron filtrándose.

Sin ir más lejos, Luis Ventura señaló que tuvo una conversación privada con el presentador argentino y reconoció que el cantante se encuentra en estado delicado. Todo esto se dio dentro del marco de A la tarde, por América TV.

Su compañera, Cora Debarbieri, agregó que Julio Iglesias se encuentra en silla de ruedas debido a que desde que era muy joven sufrió una fuerte lesión en la columna vertebral, lesión que lo habría obligado a retirarse de forma definitiva de los escenarios hace casi cuatro años atrás.

También habló Matías Vázquez, que dijo que el cantante redujo su círculo cercano al máximo ya que esta lesión en la columna le fue provocando afecciones cognitivas y que hasta habría comenzado a perder la memoria, al grado de ya no recordar sus canciones. “Me dicen que es tremendo, la parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias, directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, señaló.